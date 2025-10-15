СКА проиграл 7 из 9 последних матчей, сегодня – «Нефтехимику» по буллитам. Команда Ларионова идет 8-й на Западе

СКА проиграл 7 из 9 последних матчей.

Команда тренера Игоря Ларионова дома уступила «Нефтехимику» (2:3 Б) в FONBET КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел семь поражений в девяти последних играх.

СКА набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 8-е место в таблице западной конференции, опережая ЦСКА на два балла.

Команда Игоря Гришина прервала серию из пяти поражений. «Нефтехимик» идет 6-м на Востоке, имея 17 баллов после 16 игр.

Судьи отменили два гола СКА в 3-м периоде после видеопросмотров. Но Короткий забил «Нефтехимику» на 59:27 и перевел игру в овертайм