СКА проиграл 7 из 9 последних матчей, сегодня – «Нефтехимику» по буллитам. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
СКА проиграл 7 из 9 последних матчей.
Команда тренера Игоря Ларионова дома уступила «Нефтехимику» (2:3 Б) в FONBET КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел семь поражений в девяти последних играх.
СКА набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 8-е место в таблице западной конференции, опережая ЦСКА на два балла.
Команда Игоря Гришина прервала серию из пяти поражений. «Нефтехимик» идет 6-м на Востоке, имея 17 баллов после 16 игр.
Судьи отменили два гола СКА в 3-м периоде после видеопросмотров. Но Короткий забил «Нефтехимику» на 59:27 и перевел игру в овертайм
