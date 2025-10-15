Мостовой выложил фото с эмблемой «Спартака»: «Такая вот интрижка, в ближайшее время все узнаете. Пока не буду говорить, где это я был»

Александр Мостовой выложил фотографию, предположительно, из офиса «Спартака».

«Фото с эмблемой «Спартака »? Пока не буду говорить, где это я был. Интригую вас.

В ближайшее время все узнаете, такая вот интрижка», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Ранее экс-футболист заявил о готовности стать советником нового генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова.

Фото: t.me/mostovoy10