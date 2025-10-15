  • Спортс
  Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»
39

Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»

Деян Станкович высказался о критике в России.

Почему у российской общественности уже долгое время столь резко негативное отношение к вам?

– Единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности – это то, что я иностранец. Я иностранец в огромном клубе, в огромной стране.

«Спартак» – народный клуб, самый популярный с момента своего основания, как в Москве, так и по всей России. Есть много тех, кто желает подставить «Спартак».

Интересно, что российские СМИ пишут гораздо меньше, скажем, о возможной отставке Сергея Семака или Валерия Карпина, хотя и «Зенит», и московское «Динамо» показывают слабые результаты. Почему так?

– Я уже ответил на этот вопрос. Я мишень потому, что я иностранец! А «Спартак» – потому что это великий клуб, любимый огромным числом людей, – сказал главный тренер «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Kurir
