Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»

Деян Станкович высказался о критике в России.

– Почему у российской общественности уже долгое время столь резко негативное отношение к вам?

– Единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности – это то, что я иностранец. Я иностранец в огромном клубе, в огромной стране.

«Спартак » – народный клуб, самый популярный с момента своего основания, как в Москве , так и по всей России. Есть много тех, кто желает подставить «Спартак».

– Интересно, что российские СМИ пишут гораздо меньше, скажем, о возможной отставке Сергея Семака или Валерия Карпина, хотя и «Зенит», и московское «Динамо» показывают слабые результаты. Почему так?

– Я уже ответил на этот вопрос. Я мишень потому, что я иностранец! А «Спартак» – потому что это великий клуб, любимый огромным числом людей, – сказал главный тренер «Спартака».