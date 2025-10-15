У «Динамо» нет интереса к Ставеру, Бориско и Гудиеву («СЭ»)
«Динамо» не планирует подписывать Евгения Ставера.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что московский клуб заинтересован в приобретении голкипера «Рубина», а в качестве альтернативных вариантов рассматриваются Максим Бориско из «Балтики» и Виталий Гудиев из «Акрона».
«Спорт-Экспресс» утверждает, что ни одним из этих футболистов «Динамо» не интересуется.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
