У «Динамо» нет интереса к Ставеру, Бориско и Гудиеву («СЭ»)

«Динамо» не планирует подписывать Евгения Ставера.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что московский клуб заинтересован в приобретении голкипера «Рубина », а в качестве альтернативных вариантов рассматриваются Максим Бориско из «Балтики» и Виталий Гудиев из «Акрона ».

«Спорт-Экспресс» утверждает, что ни одним из этих футболистов «Динамо » не интересуется.