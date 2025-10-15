2

У «Динамо» нет интереса к Ставеру, Бориско и Гудиеву («СЭ»)

«Динамо» не планирует подписывать Евгения Ставера.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что московский клуб заинтересован в приобретении голкипера «Рубина», а в качестве альтернативных вариантов рассматриваются Максим Бориско из «Балтики» и Виталий Гудиев из «Акрона».

«Спорт-Экспресс» утверждает, что ни одним из этих футболистов «Динамо» не интересуется.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoВиталий Гудиев
logoРубин
logoАкрон
Иван Карпов
logoЕвгений Ставер
logoСпорт-Экспресс
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Бориско
