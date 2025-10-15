  • Спортс
  • Австралийского гонщика обвиняют в изнасиловании медсестры Шумахера в доме Михаэля
Австралийского гонщика обвиняют в изнасиловании медсестры Шумахера в доме Михаэля

Знакомый Мика Шумахера стал обвиняемым в насилии на вилле чемпиона «Ф-1».

Издание 24 heures сообщило, что женщина, входившая в медицинскую команду Михаэля Шумахера, заявила об изнасиловании, которое произошло в доме семикратного чемпиона «Формулы-1». Швейцарскому СМИ удалось ознакомиться с документами по делу.

Медсестра обвинила неназванного австралийского гонщика – знакомого Мика Шумахера, сына Михаэля. Предполагаемое преступление случилось в ноябре 2019 года на вилле Шумахера в швейцарском Глане. Утверждается, что в момент инцидента в доме не было представителей семьи Шумахера.

Женщина не сообщила о произошедшем семье Михаэля, так как боялась потерять работу. Вскоре после увольнения она подала в суд в январе 2022 года.

Слушания по делу были намечены на 15 октября, однако пилот, которого обвиняют в насилии, вероятно, не собирается возвращаться в Швейцарию. Ранее австралиец сотрудничал со следствием.

Сам Михаэль не появлялся на публике после тяжелой травмы головы в 2013 году. Семья не делится информацией о здоровье немца.

Люди, шантажировавшие семью Шумахера фото и документами, наказаны. Один сядет на три года

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: 24 heures
