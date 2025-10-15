12

Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году

«Мерседес» объявил состав пилотов на следующий сезон.

Немецкая команда подтвердила, что Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли сохранят свои места как минимум на год.

Контракты обоих гонщиков истекали в конце нынешнего сезона. 27-летний британец проводит в команде четвертый год, 19-летний итальянец является новичком «Формулы-1».

Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?

Расселл попросил Кравица задать уточняющий вопрос, чтобы ответить Ферстаппену. Макс послал Джорджа ## ### в 2024-м после скандала со штрафом

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)
9 минут назад
Ральф Шумахер: «Цунода, Лоусон и Колапинто существенно хуже Мика»
336 минут назад
Фредерик Вассер об адаптации Хэмилтона: «Это как приготовление майонеза, все должно схватиться»
2сегодня, 12:45
Экс-промоутер Гран-при России: «Упростил бы технический регламент. Мы начинаем отменять мокрые гонки – ребят, серьезно? Мы дождя боимся в «Ф-1»
2сегодня, 11:18
«Макларен» получил 3,5 млн долларов за две сессии тестов и одну практику от Хиракавы
1сегодня, 10:37
Президент ФИА бен Сулайем встретился с Хорнером и Брауном: «Вечер в хорошей компании»
1сегодня, 10:08Фото
Расселл попросил Кравица задать уточняющий вопрос, чтобы ответить Ферстаппену. Макс послал Джорджа ## ### в 2024-м после скандала со штрафом
25сегодня, 09:40
Орлов выиграл Кубок мира по картингу. Ранее российский пилот стал чемпионом Европы
1сегодня, 08:40
Фредерик Вассер: «Между мной и Леклером полное доверие. Иногда я точно знаю, о чем думает Шарль, еще до начала разговора»
12сегодня, 08:30
Гран-при США-2025. Расписание трансляций
15вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
вчера, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07