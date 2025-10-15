Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году
«Мерседес» объявил состав пилотов на следующий сезон.
Немецкая команда подтвердила, что Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли сохранят свои места как минимум на год.
Контракты обоих гонщиков истекали в конце нынешнего сезона. 27-летний британец проводит в команде четвертый год, 19-летний итальянец является новичком «Формулы-1».
Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?
Расселл попросил Кравица задать уточняющий вопрос, чтобы ответить Ферстаппену. Макс послал Джорджа ## ### в 2024-м после скандала со штрафом
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости