Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году

«Мерседес » объявил состав пилотов на следующий сезон.

Немецкая команда подтвердила, что Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли сохранят свои места как минимум на год.

Контракты обоих гонщиков истекали в конце нынешнего сезона. 27-летний британец проводит в команде четвертый год, 19-летний итальянец является новичком «Формулы-1».

