Карпин хочет усиления вратарской линии «Динамо». Клуб ищет конкурента Луневу (Иван Карпов)

Валерий Карпин рассчитывает, что «Динамо» усилит вратарскую позицию.

Об этом пишет инсайдер Иван Карпов .

По его словам, «Динамо » изучает рынок на предмет подписания голкипера уже в ближайшую зиму для конкуренции Андрею Луневу.

После 11 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 8-е место с 15 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА – 9 баллов.