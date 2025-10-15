  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин хочет усиления вратарской линии «Динамо». Клуб ищет конкурента Луневу (Иван Карпов)
52

Карпин хочет усиления вратарской линии «Динамо». Клуб ищет конкурента Луневу (Иван Карпов)

Валерий Карпин рассчитывает, что «Динамо» усилит вратарскую позицию.

Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

По его словам, «Динамо» изучает рынок на предмет подписания голкипера уже в ближайшую зиму для конкуренции Андрею Луневу.

После 11 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 8-е место с 15 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА – 9 баллов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoАндрей Лунев
возможные трансферы
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о том, с кем у него совпадают идеи в футболе: «Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос»
44вчера, 04:20
Карпин о сборной: «В «Спартаке» играли россияне, сейчас на базе этого клуба как сделать команду? В ЦСКА 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном»
7013 октября, 19:26
Гурцкая о словах про уход Гафина из «Динамо»: «Карпин ни в чем не участвовал, разборки были в руководстве. Гафин был скептически настроен к Валерию Георгиевичу»
1213 октября, 18:52
Главные новости
Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»
5 минут назад
Аленичев назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Из 10 человек 7 будут спартаковскими болельщиками. «Зенит» даже не близко»
1021 минуту назад
Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»
3424 минуты назад
Йылдыз интересен «Челси», «Арсеналу» и «Барсе». Вингер хочет, чтобы «Ювентус» повысил ему зарплату с 1,7 млн евро до 6 млн (La Gazzetta dello Sport)
1032 минуты назад
«Шахтер» из ДНР с 2026-го будет выступать во Второй лиге России. Домашние матчи будут играть в Крыму (Sport Baza)
839 минут назад
Пятибратов хотел бы возглавить «Спартак»: «Кто не хотел бы? Это бренд, высочайший уровень. Я на 100% готов заменить Станковича. Нестабильная игра – его вина»
1343 минуты назад
ФИФА поможет восстановить все футбольные объекты в Газе, заявил Инфантино: «Роль футбола – поддерживать, объединять, давать надежду. Мы создадим возможности для детей»
1258 минут назад
Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Видел, как тренирует Тутберидзе – я так вести себя с футболистами не готов. Но раз ее фигуристки побеждают, значит, все правильно»
68сегодня, 10:46
Кокорин о драке с Паком: «Не уверен, что не ударил бы его еще раз, если бы он сказал то же, что и тогда. Если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя»
74сегодня, 10:42
«Ливерпуль» рассматривает Шлоттербека как замену ван Дейку. Защитник пока не соглашается на продление контракта с «Боруссией» (Bild)
6сегодня, 10:29
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. «Енисей» принимает «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
23 минуты назадLive
«Пари НН» принимает «Акрон». Ждем всех на домашнем матче против тольяттинцев!
54 минуты назадРеклама
РФС и Jögel продлили сотрудничество до 2030 года. Компания экипирует сборную с 2024-го
154 минуты назад
Фанаты Англии скандировали «Тухель, мы будем петь, когда захотим» и «Достаточно ли мы громкие для тебя?» во время игры с Латвией. Тренер был недоволен поддержкой на игре с Уэльсом
1сегодня, 10:38
В академии «Локомотива» открылся новый аналитический класс для тренеров
1сегодня, 10:15
Сатпаев, Харебашвили, Хасанов, Дро, Мбайе, Бомба, Камарда, Пальма – в топ-60 самых перспективных молодых игроков по версии The Guardian
4сегодня, 09:49
Кин о Рэшфорде: «Он был частью проблемы «МЮ». Маркус должен был задавать стандарты. Фанатов раздражал его язык тела – он не возвращался в защиту и не прессинговал»
10сегодня, 09:26
Депутат Журова об отстранении России: «Нас бы вернули, если бы голосовали все страны-члены ФИФА. Но в исполкомах недружественных стран больше, поэтому шансов мало»
7сегодня, 08:59
Арутюнянц уходит с поста президента «Ростова». Он занимал его с 2017-го («РБ Спорт»)
5сегодня, 08:55
Роналду о рекорде по голам в отборах на ЧМ: «Очень горжусь, что достиг этой уникальной вехи, играя за Португалию. Представлять сборную значит для меня очень много»
3сегодня, 08:41