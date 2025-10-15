Мирра Андреева проиграла третий матч подряд

Мирра Андреева уступила Чжу Линь во втором круге в Нинбо – 6:4, 3:6, 2:6.

Россиянка не защитила очки за прошлогодний финал.

Она проиграла третий матч подряд. После «Уимблдона » у нее пять поражений в девяти матчах.

В этом году баланс побед и поражений Андреевой в матчах против соперниц из-за пределов топ-100 – 1:3.

Теперь китаянка сыграет с Дианой Шнайдер .