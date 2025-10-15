40

Мирра Андреева проиграла третий матч подряд

Мирра Андреева уступила Чжу Линь во втором круге в Нинбо – 6:4, 3:6, 2:6.

Россиянка не защитила очки за прошлогодний финал.

Она проиграла третий матч подряд. После «Уимблдона» у нее пять поражений в девяти матчах.

В этом году баланс побед и поражений Андреевой в матчах против соперниц из-за пределов топ-100 – 1:3.

Теперь китаянка сыграет с Дианой Шнайдер

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoМирра Андреева
logoATP
logoЧжу Линь
Ningbo Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Донской о переживаниях во время матчей Хачанова: «Мне тяжелее смотреть – я даже еще больше нервничаю, чем когда играл сам»
6 минут назад
«Шлем шести королей». 1/4 финала. Зверев играет с Фрицем, Синнер встретится с Циципасом
3928 минут назадLive
Стокгольм (ATP). Рууд играет с Чиличем, Шаповалов встретится с Боргом, Корда вышел в 1/4 финала
233 минуты назадLive
Медведев перед первым матчем в Алматы: «В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше»
148 минут назад
Брюссель (ATP). Коллиньон борется с Комесаньей, Давидович-Фокина сыграет с Гироном, Лехечка, Бонзи вышли в 1/4 финала
1сегодня, 16:10Live
Алматы (ATP). Коболли вышел в 1/4 финала, Диалло, Накашима, Шевченко выбыли
7сегодня, 16:00
Нинбо (WTA). Шнайдер, Бенчич, Томлянович вышли в 1/4 финала, Мирра Андреева выбыла
158сегодня, 15:39
Стокгольм (ATP). Берреттини, Борг-младший, Корда, Кецманович, Этчеверри, Чилич, Сонего, Ковачевич вышли во 2-й круг, де Йонг выбыл
22сегодня, 14:45
Пол и Димитров снялись с турнира в Вене
3сегодня, 14:29
Брюссель (ATP). Джумхур, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг, Арнальди, Опелка, Баес, Бергс, Фонсека выбыли
19сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото