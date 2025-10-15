Мирра Андреева проиграла третий матч подряд
Мирра Андреева уступила Чжу Линь во втором круге в Нинбо – 6:4, 3:6, 2:6.
Россиянка не защитила очки за прошлогодний финал.
Она проиграла третий матч подряд. После «Уимблдона» у нее пять поражений в девяти матчах.
В этом году баланс побед и поражений Андреевой в матчах против соперниц из-за пределов топ-100 – 1:3.
Теперь китаянка сыграет с Дианой Шнайдер.
