  Акинфеев выпустил «Автобиографию самого преданного футболиста в истории мирового футбола»: «Заголовок мне не нравится, но в книге все как было. Верю, что она вдохновит не только спортсменов»
Игорь Акинфеев объявил о скором выходе автобиографии.

Книга 39-летнего голкипера ЦСКА под названием «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» официально поступит в продажу 6 ноября.

«Друзья, сегодня у меня особенный, волнительный день. Выходит моя автобиографическая книга.

Все началось с банальной, но давней идеи разобраться в себе, собрать воедино все события и воспоминания. Да, может глупо, но изначально действительно хотелось скорее поковыряться у себя в голове, нежели сделать что-то «напоказ». Но задумка превратилась в историю, которой я очень хочу поделиться с вами. И это не «напоказ», тут все искренне и по-настоящему – все, как было. И о трудностях, об одиночестве, о секундах, ради которых живешь, о моей семье, о команде, без которой я никто.

Также честно скажу, что заголовок звучит нескромно и лично мне не нравится. Но мои друзья и коллеги, а также издательство «Бомбора» тут взяли работу и ответственность на себя. Говорят, что вопрос изучили и с 4 лет до 39 никто в одном клубе не играл никогда. И это я еще не закончил, кстати! Так или иначе, спасибо им за помощь, так как сам я бы, конечно, эту идею в голове бы в итоге и оставил. И, конечно, огромное спасибо замечательному журналисту Елене Вайцеховской, с которой мы много раз встречались и которая помогла мне собрать воспоминания воедино.

Я верю, наша книга вдохновит не только будущих или настоящих спортсменов, но и всех, кто на своем жизненном пути сталкивается с вызовами. Они были, есть и будут у каждого из нас. Друзья, давайте принимать их и справляться. По-другому никак», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
