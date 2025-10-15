Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ
Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.
Вратари:
Владимир Галкин («Автомобилист»), Даниил Исаев («Локомотив»), Андрей Мишуров, Никита Серебряков (оба – «Авангард»), Максим Моторыгин («Динамо» Москва), Илья Набоков («Металлург» Мг), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Павел Хомченко (ХК «Сочи»).
Защитники:
Егор Аланов, Тимур Ахияров (оба – «Сибирь»), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба – «Автомобилист»), Михаил Гуляев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все – «Авангард»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба – «Трактор»), Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин («Ак Барс»), Богдан Конюшков, Антон Силаев (оба – «Торпедо»), Никита Нестеров, Дмитрий Саморуков (оба – ЦСКА), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Даниил Орлов («Спартак»), Артем Сериков («Нефтехимик»).
Нападающие:
Виталий Абрамов, Дмитрий Бучельников, Николай Коваленко, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Данил Аймурзин («Северсталь»), Владимир Бутузов («Сибирь»), Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Валентин Зыков, Матвей Короткий, Марат Хайруллин (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Никита Гусев, Максим Джиошвили, Артем Ильенко (все – «Динамо» Москва), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Егор Сурин (все – «Локомотив»), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба – «Металлург» Мг), Константин Окулов («Авангард»), Павел Порядин («Спартак»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Артур Тянулин (ХК «Сочи»).
Главный тренер команды – Роман Ротенберг.
Отмечается, что в расширенный список вошли представители 15 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 26 лет.