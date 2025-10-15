Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ

ФХР назвал расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

Вратари:

Владимир Галкин («Автомобилист»), Даниил Исаев («Локомотив»), Андрей Мишуров , Никита Серебряков (оба – «Авангард»), Максим Моторыгин («Динамо» Москва), Илья Набоков («Металлург» Мг), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Павел Хомченко (ХК «Сочи»).

Защитники:

Егор Аланов, Тимур Ахияров (оба – «Сибирь»), Ярослав Бусыгин , Дмитрий Юдин (оба – «Автомобилист»), Михаил Гуляев , Семен Чистяков , Дамир Шарипзянов (все – «Авангард»), Григорий Дронов , Сергей Телегин (оба – «Трактор »), Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин («Ак Барс»), Богдан Конюшков , Антон Силаев (оба – «Торпедо»), Никита Нестеров , Дмитрий Саморуков (оба – ЦСКА), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Даниил Орлов («Спартак»), Артем Сериков («Нефтехимик»).

Нападающие:

Виталий Абрамов , Дмитрий Бучельников , Николай Коваленко , Прохор Полтапов , Максим Соркин (все – ЦСКА), Данил Аймурзин («Северсталь»), Владимир Бутузов («Сибирь»), Михаил Воробьев , Михаил Григоренко , Валентин Зыков , Матвей Короткий , Марат Хайруллин (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Никита Гусев , Максим Джиошвили , Артем Ильенко (все – «Динамо» Москва), Георгий Иванов , Артур Каюмов , Александр Радулов , Егор Сурин (все – «Локомотив»), Роман Канцеров , Дмитрий Силантьев (оба – «Металлург» Мг), Константин Окулов («Авангард»), Павел Порядин («Спартак»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Артур Тянулин (ХК «Сочи»).

Главный тренер команды – Роман Ротенберг .

Отмечается, что в расширенный список вошли представители 15 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 26 лет.