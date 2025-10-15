Хамзат Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин?»

Чимаев ответил Яну, который сказал, что Хамзата нельзя считать российским чемпионом.

Петр Ян ранее объяснил , почему считает, что Чимаев не представляет в UFC Россию.

«С Яном я знаком, он знает меня. Я русскоговорящий, на одной базе тренировались. А он говорит: «Я не считаю Хамзата». Как ты можешь меня не считать российским бойцом, если ты со мной на русском говоришь?

Ян раньше меня стал чемпионом UFC, зарабатывать начал деньги... Я же зал построил в России, дороги сделал в России, молодежи помогаю в России. Я в Эмиратах никому зал не строил, никому там не помогаю. Там состоятельные люди – они мне помогают, а я нашим помогаю.

У Петра даже фамилия... Я подшутил над ним. Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин? Чуть-чуть задело, конечно. Я представляю Россию. Я тут жил, вырос. Если люди считают Чечню Россией – я россиянин», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.

На UFC 319 Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе. После победы он взял флаг ОАЭ, которые представляет в лиге.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева