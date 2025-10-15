38

Хамзат Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин?»

Чимаев ответил Яну, который сказал, что Хамзата нельзя считать российским чемпионом.

Петр Ян ранее объяснил, почему считает, что Чимаев не представляет в UFC Россию.

«С Яном я знаком, он знает меня. Я русскоговорящий, на одной базе тренировались. А он говорит: «Я не считаю Хамзата». Как ты можешь меня не считать российским бойцом, если ты со мной на русском говоришь?

Ян раньше меня стал чемпионом UFC, зарабатывать начал деньги... Я же зал построил в России, дороги сделал в России, молодежи помогаю в России. Я в Эмиратах никому зал не строил, никому там не помогаю. Там состоятельные люди – они мне помогают, а я нашим помогаю.

У Петра даже фамилия... Я подшутил над ним. Как китаец может говорить, что чеченец – не россиянин? Чуть-чуть задело, конечно. Я представляю Россию. Я тут жил, вырос. Если люди считают Чечню Россией – я россиянин», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.

На UFC 319 Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе. После победы он взял флаг ОАЭ, которые представляет в лиге.

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
logoХамзат Чимаев
logoMMA
logoUFC
logoПетр Ян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ян начал подготовку к бою с Двалишвили: «Мы начали»
11сегодня, 07:26Фото
Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба
41вчера, 22:10
Тактаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Не думаю, что сильно что-то поменяется в сравнении с их первой встречей. Жду чуда»
15вчера, 13:21
Главные новости
Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко могут провести выставочный бой в январе-2026
15 минут назад
Гэрри – о Махачеве и Маддалене: «Я пробью дыру в их головах, никто на этой планете не помешает мне взять пояс»
456 минут назад
Дана Уайт: «Оливейра против Холлоуэя – потрясающий бой. Мы это обсудим»
1сегодня, 09:42
Уайт – о бое Топурии на UFC 324: «Это возможно»
сегодня, 09:15
Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с фанатом
18сегодня, 07:58Видео
Чарльз Оливейра потратил бонус от UFC в $50 тысяч на вечеринку для детей в Рио-де-Жанейро
6сегодня, 07:49Фото
Ян начал подготовку к бою с Двалишвили: «Мы начали»
11сегодня, 07:26Фото
Ислам Махачев встретился с 241-сантиметровым баскетболистом Абиодуном Абегоке
12вчера, 17:45Видео
Де Риддер заявил, что Коста требовал трехраундовый бой в промежуточном весе: «Если у тебя появляется такая возможность, то не будь сучкой. У тебя был шанс вернуться в титульную гонку»
7вчера, 15:55
Генри Сехудо подерется с Пэйтоном Тэлботтом в карде UFC 323
3вчера, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30