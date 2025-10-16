Бобровский впервые проиграл в сезоне НХЛ, отразив 21 из 23 бросков «Детройта». «Флорида» уступила 1:4
Сергей Бобровский проиграл первый матч в сезоне НХЛ.
«Флорида» уступила «Детройту» (1:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков соперника, проиграв в первый раз в нынешнем сезоне после трех побед подряд.
