1

Бобровский впервые проиграл в сезоне НХЛ, отразив 21 из 23 бросков «Детройта». «Флорида» уступила 1:4

Сергей Бобровский проиграл первый матч в сезоне НХЛ.

«Флорида» уступила «Детройту» (1:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков соперника, проиграв в первый раз в нынешнем сезоне после трех побед подряд.

Подробную статистику 37-летнего вратаря можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
