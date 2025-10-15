  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кокорин о лимите: «Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя – только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет»
63

Кокорин о лимите: «Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя – только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет»

Александр Кокорин призвал выгнать легионеров из РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев хочет резко ужесточить лимит на легионеров – до пяти на поле. Ваше мнение – это на пользу или во вред?

– Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, чем лучше.

А многие считают, что тогда россиянам будут платить незаслуженно большие деньги.

– Это как в наше время было, тут согласен. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя – только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху – и все.

Думаете, стало бы лучше – без конкуренции?

– По крайней мере, выбор стал бы намного больше. А то, с тех пор как мы уехали, появились единицы. Сначала – Заха (Захарян – Спортс’‘) и Тюка (Тюкавин – Спортс’‘), потом – Пиняев, Батраков, Кисляк. Но этого очень мало. Обидно!

Но вы-то стали игроком основы без лимита, в острейшей конкуренции.

– Да я чудом попал в основу! Меня поставили в «Динамо» по стечению обстоятельств, потому что многие травмировались. Но я был конкурентоспособен, чтобы играть с большими дядями, поэтому все и говорили о моем таланте, природных данных, дриблинге, – сказал бывший нападающий «Динамо», «Зенита», «Спартака» и «Сочи», ныне выступающий за «Арис». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Кокорин
logoЛокомотив
logoСергей Пиняев
лимит на легионеров
logoМатвей Кисляк
logoКонстантин Тюкавин
logoЗенит
logoАрсен Захарян
logoРеал Сосьедад
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Батраков
logoДинамо Москва
logoвысшая лига Кипр
logoАрис Лимасол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кокорин об РПЛ: «Представьте: завтра все возвращается, играем в еврокубках. Будет позорище, думаю»
85сегодня, 07:29
Кокорин о Ротенберге-младшем в «Динамо»: «Суперклассный парень, но искренне верил, что лучше других на своей позиции. В команде стеба столько… Говорили, что он не должен здесь быть»
30сегодня, 06:24
Кокорин подарил гостям французского ресторана 50 бутылок шампанского после победы над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть каждый выпьет за Россию!»
64сегодня, 03:39
Кокорин про «Спартак»: «Они подписали меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». У меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном из 2-й команды»
86вчера, 21:58
Кокорин о «Спартаке»: «Я пришел в народную команду, но там в высшей степени непрофессионально все было. Суперклассный тренер Тедеско, но постоянно какие-то интриги»
39вчера, 21:24
Главные новости
Кононов вновь возглавил «Торпедо». В августе тренера уволили из клуба
57 минут назад
Кононов может вновь возглавить «Торпедо». Его уволили в августе
2545 минут назад
Стыки протестующих с полицией произошли в Удине на фоне матча Италии и Израиля. В полицейских бросали камни и бутылки, они применили водометы и слезоточивый газ
1055 минут назад
«Торпедо» уволило Парфенова – через месяц после назначения. Клуб идет последним в Первой лиге
30сегодня, 08:07
Кокорин об РПЛ: «Представьте: завтра все возвращается, играем в еврокубках. Будет позорище, думаю»
85сегодня, 07:29
Месси – рекордсмен по ассистам (60) за сборную. Он обогнал Неймара и Донована
130сегодня, 07:13
Дюков о санкциях ФИФА: «Нам не нужен бан для Израиля. Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной»
25сегодня, 06:55
Кокорин о Ротенберге-младшем в «Динамо»: «Суперклассный парень, но искренне верил, что лучше других на своей позиции. В команде стеба столько… Говорили, что он не должен здесь быть»
30сегодня, 06:24
Россия разгромила Боливию, Англия вышла на ЧМ-2026, дубль 40-летнего Роналду, 13 шайб в матче КХЛ и другие новости
10сегодня, 06:10
На карьерном сайте Спортса’’ есть вся информация о нас – актуальные вакансии, условия работы и принципы компании. Заходите и изучайте!
сегодня, 06:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки АПЛ впервые в сезоне преклонят колено в знак борьбы с расизмом. Все 20 капитанов поддержали инициативу
4 минуты назад
Депутат Журова об отстранении России: «Нас бы вернули, если бы голосовали все страны-члены ФИФА. Но в исполкомах недружественных стран больше, поэтому шансов мало»
216 минут назад
Арутюнянц уходит с поста президента «Ростова». Он занимал его с 2017-го («РБ Спорт»)
20 минут назад
«Ман Сити» показал новую форму – темно-зеленую со встроенным NFC-чипом, дающим бонусы в EA SPORTS FC. В ней сыграют в нескольких матчах ЛЧ
329 минут назадФото
Роналду о рекорде по голам в отборах на ЧМ: «Очень горжусь, что достиг этой уникальной вехи, играя за Португалию. Представлять сборную значит для меня очень много»
134 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Енисей» примет «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
сегодня, 08:11
Быстрову нравится игра ЦСКА: «Напоминает «Зенит»-2003. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круговой, Глебов, Кисляк в порядке, попробуй их удержать»
2сегодня, 07:56
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция сыграет с Марокко, Аргентина против Колумбии
1сегодня, 07:41
Тренер Боливии о сборной России: «Очень мощный соперник. У нее были бы отличные шансы побороться за место в шестерке в Южной Америке»
3сегодня, 06:39
Гаттузо о 4 победах Италии: «Нравится желание ребят усердно трудиться. Начинаем хорошо ладить друг с другом»
2сегодня, 06:00