Кокорин о лимите: «Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя – только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет»

Александр Кокорин призвал выгнать легионеров из РПЛ.

– Министр спорта Михаил Дегтярев хочет резко ужесточить лимит на легионеров – до пяти на поле. Ваше мнение – это на пользу или во вред?

– Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, чем лучше.

– А многие считают, что тогда россиянам будут платить незаслуженно большие деньги.

– Это как в наше время было, тут согласен. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя – только в «Зените » суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху – и все.

– Думаете, стало бы лучше – без конкуренции?

– По крайней мере, выбор стал бы намного больше. А то, с тех пор как мы уехали, появились единицы. Сначала – Заха (Захарян – Спортс’‘) и Тюка (Тюкавин – Спортс’‘), потом – Пиняев , Батраков, Кисляк. Но этого очень мало. Обидно!

– Но вы-то стали игроком основы без лимита, в острейшей конкуренции.

– Да я чудом попал в основу! Меня поставили в «Динамо» по стечению обстоятельств, потому что многие травмировались. Но я был конкурентоспособен, чтобы играть с большими дядями, поэтому все и говорили о моем таланте, природных данных, дриблинге, – сказал бывший нападающий «Динамо », «Зенита», «Спартака» и «Сочи», ныне выступающий за «Арис».