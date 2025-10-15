Фанаты Англии называли Невилла «дрочилой» на матче с Латвией. Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни

Английские фанаты оскорбляли Гари Невилла после его политических высказываний.

Напомним, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах, сочтя ее разжигающей ненависть: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста».

Во время матча с Латвией в квалификации ЧМ-2026 (5:0) фанаты сборной Англии скандировали «Гари Невилл , что за дрочила, что за дрочила».