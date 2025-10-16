Михеев – 2-я звезда матча с «Сент-Луисом» (1+1, «+2», 3 броска, 18:23 на льду). Форвард «Чикаго» набрал 4 очка в 5 играх сезона

Илья Михеев признан второй звездой матча против «Сент-Луиса».

«Чикаго » обыграл «Блюз» (8:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Первой звездой матча стал Лукас Райхел (2+1), третьей – Коннор Бедард (0+3).

Форвард «Блэкхокс» Илья Михеев отметился 2 (1+1) очками при полезности «плюс 2». Он забил гол в начале первого периода, использовав ошибку при передаче в исполнении вратаря соперника Джоэла Хофера.

Россиянин также нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 18:23 (2:17 – в меньшинстве).

Михеев также набрал два очка во втором матче подряд. Он сделал дубль в прошлой игре с «Ютой» (3:1). В активе форварда 4 (3+1) очка при полезности «плюс 4» в 5 матчах этого сезона.