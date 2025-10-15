  • Спортс
Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Видел, как тренирует Тутберидзе – я так вести себя с футболистами не готов. Но раз ее фигуристки побеждают, значит, все правильно»

Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко высказался о методах работы разных специалистов.

Крамаренко – бывший голкипер сборной Азербайджана, отец многократной чемпионки России по художественной гимнастике Лалы Крамаренко.

– У вас в футбольной карьере была своя Винер?

– Конечно.

– Газзаев?

– Точно. И для вратарей у него не было никаких послаблений: фартлеки бегали наравне с полевыми и штрафы платили точно так же, если не добегали. Или за лишний вес.

Но вспоминаю Бескова и Лобановского, смотрю сейчас на Тутберидзе и Тарасову и вижу: у всех была одна цель – результат. И результат был у их спортсменов наивысшим. Во многом как раз за счет жестких методов. Даже жестоких.

– Почему вы такие методы не применяете?

– Краем глаза видел, как тренирует Тутберидзе. Нет, я так же вести себя с футболистами не готов. Но раз ее фигуристки побеждают, значит, все правильно, – сказал Крамаренко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
