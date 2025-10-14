  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Победный гол СКА засчитали ошибочно, Кабо-Верде впервые вышла на ЧМ, Станкович нужен сборной Сербии, Хайкин получает норвежский паспорт, Ян против Двалишвили на UFC 323 и другие новости
2

Победный гол СКА засчитали ошибочно, Кабо-Верде впервые вышла на ЧМ, Станкович нужен сборной Сербии, Хайкин получает норвежский паспорт, Ян против Двалишвили на UFC 323 и другие новости

1. СКА прервал серию из 5 поражений подряд, обыграв «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, однако выяснилось, что победный гол был засчитан ошибочно: шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки. Лига объявила, что ответственный за просмотр судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы в КХЛ.

«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ – 4:3 с «Локомотивом».

2. Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира, разгромив команду Эсватини в 10-м туре африканской квалификации ЧМ-2026.

В европейской квалификации Франция сыграла 2:2 с Исландией, Германия одолела Северную Ирландию, Бельгия забила 4 гола Уэльсу.

3. У Никиты Хайкина указано гражданство Великобритании в системе ФИФА. Вратарь получает норвежский паспорт по ускоренной системе, он несколько раз отказал сборной России, пишет Sport Baza.

4. НХЛ. «Миннесота» одолела «Лос-Анджелес» (4:3 Б), Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне, Тарасенко набрал 0+2, Юров дебютировал в НХЛ с 75% эффективности на вбрасываниях. «Коламбус» уступил «Нью-Джерси» (2:3), Марченко и Воронков забили по голу, у Грицюка ассист. «Чикаго» с дублем Михеева обыграл «Юту» (3:1). Все результаты дня – здесь

5. Петросян, Фролова, Кондратюк, Угожаев, Кагановская и Некрасов выступят на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

6. Россиянка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова взяли титул на парном турнире в США. Они сыграли вместе впервые с 2022-го.

7. Полузащитник Брен Бидон отказал «Зениту». 20-летним бразильцем интересуются «Ман Сити», «МЮ» и «Наполи», ПСВ дает за него 9 млн евро. А вот Жерсон сообщил руководству «Зенита», что не собирается уходить из клуба.

8. Деян Станкович – главный кандидат на пост тренера сборной Сербии, сообщает TPK News.

9. Олимпийский чемпион по гимнастике Давид Белявский отказался выступать на турнирах в нейтральном статусе.

10. Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

11. Израиль обжаловал в CAS недопуск гимнастов на чемпионат мира в Индонезии.

12. Лига чемпионов будет начинаться матчем с участием действующего победителя с сезона-2027/28. Его сыграют во вторник, остальные игры тура – в среду и четверг.

13. Французского велосипедиста Софиана Сехили обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

14. Лев Лещенко споет перед матчем России и Боливии. Выступление будет посвящено 99-летнему Никите Симоняну.

15. Глава WADA сообщил об изъятии 800 миллионов доз нелегальных допинговых веществ в Европе.

Цитаты дня.

«ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать». Пике об удалении Роналду в класико в 2017-м

Валиева выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в Китае: «Я перевоплощусь в принцессу Лею, символ надежды и любви»

Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес». Максим – крутой парень, но Андрей был 6-м в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду»

«Если Бог есть, то он с «Барсой». Рай – это место, где мы забиваем «Реалу» каждые пять минут». Лапорта о вере

Александр Мостовой: «Не вижу разницы между мной и Станковичем. Я бы тренировал не хуже. «Спартак» обязан быть в тройке: в футболе все придумали, не надо изобретать велосипед»

Глава израильской федерации о призывах к отстранению: «Эти страны забывают, на кого напали 7 октября, кого держали в заложниках 2 года. Лицемерие»

Дмитрий Аленичев: «Спартак» может потерять статус народной команды, если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет. Не хотелось бы»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 03:00Тесты и игры
Пропалестинский комитет Удине о мирном соглашении в Газе: «Для нас ничего не меняется, будет протест об отмене матча Италии. Израиль нарушал перемирия, возобновлял бомбардировки»
25вчера, 21:41
Крыса выбежала на поле в матче Бельгии и Уэльса. Хавбек «Тоттенхэма» Джонсон прогнал ее за бровку
29вчера, 21:24Фото
Баннер «Чемпионат мира без Израиля» показали участники митинга возле штаб-квартиры FIGC: «Двух лет геноцида оказалось недостаточно, чтобы отстранить сионистское образование»
72вчера, 21:17
Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на ЧМ-2026
18вчера, 20:58
Квалификация ЧМ-2026. Франция сыграла 2:2 с Исландией, Германия одолела Северную Ирландию, Бельгия забила 4 гола Уэльсу
213вчера, 20:46
Инфантино о мирном саммите по Газе: «Благодарен Трампу за приглашение. Присутствие лидеров многих стран свидетельствует об объединении усилий»
12вчера, 20:35
«В «Реале» к Ямалю относятся крайне болезненно – они боятся, что после 15 лет господства Месси наступит 15 лет господства Ламина». Журналист Марти о критике досуга вингера «Барсы»
70вчера, 20:32
Гаттузо о матче с Израилем: «Мы рады перемирию, люди в Газе возвращаются на свою землю. Снаружи будут протесты, но внутри – более 10 000 болельщиков, подталкивающих Италию вперед»
22вчера, 20:14
Бышовец о конфликте на Украине: «Нужно говорить о горе, которое переживают два очень близких народа. Мир нужен как никогда»
95вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Пользователям мессенджера Max будет доступна система быстрого прохода на матч Россия – Боливия. Ее задействуют и на играх команды в ноябре
410 минут назад
Карпин о том, с кем у него совпадают идеи в футболе: «Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос»
330 минут назад
«FIGC нормализует геноцид. Нет матчу Италии с Израилем». Акция протеста против игры отбора ЧМ-2026 прошла в Венеции, активисты потребовали исключить Израиль из всех турниров
6вчера, 22:38
Тренер Уэльса Беллами о 2:4 с Бельгией: «Мы трижды пропустили с пенальти в матчах с ними – что нам делать с руками? Забили им 5 голов, но не набрали ни очка – это тяжело принять»
2вчера, 22:04
Вингер Израиля Соломон об освобождении заложников: «Один из самых счастливых дней в нашей жизни. Мы 2 года молились об этом моменте»
16вчера, 22:01
Нагельсманн о возможном возвращении Нойера в сборную: «Мы не проиграли ни одного матча из-за ошибок вратаря после ухода Ману. Эти разговоры никому не помогают»
3вчера, 21:49
Дешам о 2:2: «Исландцы 2 раза пробили в створ и забили 2 гола, при первом был фол на Коне. Судьи иногда спят, должно быть. Меня злит то, как мы пропустили второй»
2вчера, 21:39
Матета о 2:2 с Исландией: «Франция могла сыграть лучше, но я предпочту одно очко поражению. Первый гол за сборную – важный момент для нападающего»
1вчера, 21:10
У Украины 2 победы подряд впервые в этом году – над Азербайджаном и Исландией. Команда Реброва идет 2-й в группе D, на 3 очка отставая от Франции
4вчера, 20:59
У Швеции нет побед в 4 матчах квалификации ЧМ-2026. Команда идет последней в своей группе с 1 очком
19вчера, 20:48