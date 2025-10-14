Победный гол СКА засчитали ошибочно, Кабо-Верде впервые вышла на ЧМ, Станкович нужен сборной Сербии, Хайкин получает норвежский паспорт, Ян против Двалишвили на UFC 323 и другие новости

1. СКА прервал серию из 5 поражений подряд, обыграв «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, однако выяснилось, что победный гол был засчитан ошибочно : шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки. Лига объявила, что ответственный за просмотр судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы в КХЛ.

«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ – 4:3 с «Локомотивом».

2. Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира , разгромив команду Эсватини в 10-м туре африканской квалификации ЧМ-2026.

В европейской квалификации Франция сыграла 2:2 с Исландией, Германия одолела Северную Ирландию, Бельгия забила 4 гола Уэльсу.

3. У Никиты Хайкина указано гражданство Великобритании в системе ФИФА. Вратарь получает норвежский паспорт по ускоренной системе , он несколько раз отказал сборной России, пишет Sport Baza.

4. НХЛ. «Миннесота» одолела «Лос-Анджелес» (4:3 Б), Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне, Тарасенко набрал 0+2 , Юров дебютировал в НХЛ с 75% эффективности на вбрасываниях. «Коламбус» уступил «Нью-Джерси» (2:3), Марченко и Воронков забили по голу, у Грицюка ассист. «Чикаго» с дублем Михеева обыграл «Юту» (3:1). Все результаты дня – здесь .

5. Петросян, Фролова, Кондратюк, Угожаев, Кагановская и Некрасов выступят на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

6. Россиянка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова взяли титул на парном турнире в США. Они сыграли вместе впервые с 2022-го.

7. Полузащитник Брен Бидон отказал «Зениту». 20-летним бразильцем интересуются «Ман Сити», «МЮ» и «Наполи», ПСВ дает за него 9 млн евро. А вот Жерсон сообщил руководству «Зенита», что не собирается уходить из клуба.

8. Деян Станкович – главный кандидат на пост тренера сборной Сербии, сообщает TPK News.

9. Олимпийский чемпион по гимнастике Давид Белявский отказался выступать на турнирах в нейтральном статусе.

10. Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323 . Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

11. Израиль обжаловал в CAS недопуск гимнастов на чемпионат мира в Индонезии.

12. Лига чемпионов будет начинаться матчем с участием действующего победителя с сезона-2027/28. Его сыграют во вторник, остальные игры тура – в среду и четверг.

13. Французского велосипедиста Софиана Сехили обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

14. Лев Лещенко споет перед матчем России и Боливии. Выступление будет посвящено 99-летнему Никите Симоняну.

15. Глава WADA сообщил об изъятии 800 миллионов доз нелегальных допинговых веществ в Европе.

Цитаты дня.

«ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать» . Пике об удалении Роналду в класико в 2017-м

Валиева выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в Китае: «Я перевоплощусь в принцессу Лею, символ надежды и любви»

Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес» . Максим – крутой парень, но Андрей был 6-м в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду»

«Если Бог есть, то он с «Барсой» . Рай – это место, где мы забиваем «Реалу» каждые пять минут». Лапорта о вере

Александр Мостовой: «Не вижу разницы между мной и Станковичем. Я бы тренировал не хуже . «Спартак» обязан быть в тройке: в футболе все придумали, не надо изобретать велосипед»

Глава израильской федерации о призывах к отстранению: «Эти страны забывают, на кого напали 7 октября , кого держали в заложниках 2 года. Лицемерие»

Дмитрий Аленичев: «Спартак» может потерять статус народной команды , если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет. Не хотелось бы»