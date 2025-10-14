  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья АПЛ Кут признал вину по делу о непристойном видео с ребенком. Его освободили под залог, следующее слушание – 11 декабря
12

Экс-судья АПЛ Кут признал вину по делу о непристойном видео с ребенком. Его освободили под залог, следующее слушание – 11 декабря

Бывший судья АПЛ признал вину по делу о непристойном видео с ребенком.

Напомним, бывшему арбитру Премьер-лиги Дэвиду Куту было предъявлено обвинение в том, что 2 января 2020 года он создал одно непристойное видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, в которой, как правило, показаны изнасилования маленьких детей или сексуальное насилие со стороны взрослых. В полиции сообщили, что ролик был обнаружен в феврале этого года. 

Сегодня Кут признал вину на заседании королевского суда Ноттингема. Он был освобожден под залог, следующее слушание состоится 11 декабря. 

Отмечается, что обвинения такого рода могут предъявляться не только тем, кто занимался непосредственным созданием непристойных материалов, но и тем, кто их загружал, распространял или сохранял. 

Напомним, ранее Кут был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком».

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось, что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Он признавался в кокаиновой зависимости

В декабре прошлого год Дэвид был уволен из PGMOL – организации, которая отвечает за судейство в Англии.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
logoпремьер-лига Англия
Дэвид Кут
происшествия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сергей Семак: «Частные клубы – правильная история, но нужно понимать, сколько команд могут содержать альтруисты, как Галицкий. Без участия государства сейчас не обойтись, к сожалению»
2421 минуту назад
Мостовой о взломе аккаунта в Telegram: «Случилась маленькая попа. Друзьям приходили разные сообщения – просили 10 тысяч евро или криптовалютой заниматься»
1329 минут назад
Левандовски выбыл на месяц из-за травмы бедра. Форвард «Барсы» не сыграет в класико 26 октября (As)
4434 минуты назад
Станкович хочет работать в клубном футболе, а не со сборной, несмотря на интерес Сербии («Р-Спорт»)
743 минуты назад
Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико
2сегодня, 05:25
Семак об ужесточении лимита: «Прежде чем что-то делать, нужно понимать зачем. Если цель увеличить число российских игроков, это одна история. Если хотим сделать лигу сильнее – другая»
2457 минут назад
Олег Романцев : «В контрактах зарубежных игроков и тренеров должно быть знание русского языка. Мы себя унижаем тем, что за ними ходят переводчики. Черчесов работал за рубежом, общался»
15сегодня, 10:10
Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»
28сегодня, 10:01
Ищем сильного frontend-разработчика в платформенную команду. Разработаем решения, которые станут основой всех фронтовых сервисов проекта!
сегодня, 10:00Вакансия
Генсек РФС Митрофанов: «Хочу подчеркнуть успехи российской тренерской школы. С 2018 года чемпионами становятся исключительно россияне, а рекорд принадлежит Семаку, Романцеву и Газзаеву»
11сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Бельгии Гарсия о желтой с Уэльсом: «Их 2-й гол запятнан фолом. Меня дисквалифицировали на матч в Казахстане, это хорошо – избавит меня от долгой поездки»
4 минуты назад
Экс-судье Куту грозит до 10 лет тюрьмы по делу о непристойном видео с ребенком. Приговор вынесут 11 декабря
25 минут назад
Аленичев о русском языке: «Если иностранцы получают паспорт, должны хотя бы интервью давать на нем. Тот же Промес мог сказать только базовые фразы. Это показывает неуважение к России»
422 минуты назад
«Спартак» обыграл «Спартак-2» (3:2) в товарищеском матче. Солари, Барко и Зорин забили
455 минут назад
Бензема интересен «Фенербахче» на фоне проблем в атаке. Турецкий клуб может расстаться с Дураном (Fotomaç)
3сегодня, 09:59
Мурад Мусаев: «В России очень много самобытных тренеров, у каждого свое видение. Встречаешься с «Зенитом» – не можешь предугадать, как они будут играть»
8сегодня, 09:42
Ван Бастен о де Йонге в матче с Финляндией: «Он играл как почтальон, отдавал мало пасов вперед. Френки должен был быстро перемещать мяч в атаку, но не делал этого»
8сегодня, 09:32
Баэна о травме Ямаля: «Он игрок «Барсы», отсюда шумиха. Они и «Реал» нападают на де ла Фуэнте, но он очень заботится о нас. С кем-то из «Атлетико», «Сельты» или «Байера» было бы иначе»
9сегодня, 09:26
В Индии вратарь забил с центра поля после рикошета от чужой перекладины. Медиа писали, что он был разозлен беспомощностью своих нападающих, поэтому пошел в атаку
7сегодня, 09:23Видео
Аленичев об Ивиче: «Это тренер не для «Спартака». Галицкому не нравилась философия его игры в «Краснодаре»
18сегодня, 09:08