  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Россиянка Тихонова и украинка Страхова взяли титул на парном турнире в США. Они сыграли вместе впервые с 2022-го
13

Россиянка Тихонова и украинка Страхова взяли титул на парном турнире в США. Они сыграли вместе впервые с 2022-го

Анастасия Тихонова и Валерия Страхова выиграли парный турнир ITF в Эдмонде.

В финале они обыграли Оливию Гадеки и Оливию Линсер – 6:3, 6:7(2), 10-8.

Россиянка и украинка сыграли вместе впервые с апреля 2022-го. 

Для Тихоновой это четвертый парный титул в сезоне и 21-й в карьере, для Страховой – первый в 2025-м и 32-й в целом.

Фото: instagram.com/oktfproseries

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoВалерия Страхова
logoАнастасия Тихонова
челленджеры и турниры ITF
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Александр Шевченко: «Считаю, что могу быть игроком топ-30 и даже топ-20. Буду стараться»
1 минуту назад
Стокгольм (ATP). 1-й круг. Кецманович играет с Мюллер, Грикспор встретится с Фернли, Корда – с Попыриным, Офнер – с Боргом
27 минут назадLive
Алматы (ATP). Муте сыграет с Томичем, Диалло, Дакворт, Марожан вышли во 2-й круг
6сегодня, 10:30
Осака (WTA). Саккари играет с Крюгер, Осака, Данилович, Кырстя вышли во 2-й круг, Носкова выбыла
сегодня, 10:00Live
Нинбо (WTA). Саснович играет с Сенмез, Шнайдер встретится с Сиюй Ван, Бенчич вышла во 2-й круг, Кенин, Путинцева выбыли
14сегодня, 09:50Live
Швентек вышла на второе место в истории WTA по сумме призовых. Впереди только Серена
4сегодня, 09:09
Чемпионская гонка WTA. Паолини обошла Рыбакину, Александрова остается на десятой позиции
2сегодня, 08:05
Чемпионская гонка ATP. Медведев вошел в топ-15, Джокович – в топ-3﻿
15сегодня, 07:42
Рейтинг WTA. Александрова дебютировала в топ-10, Пегула обошла Мирру Андрееву, Рахимова выпала из топ-100
2сегодня, 07:20
Рейтинг ATP. Вашеро поднялся на 164 строчки, Медведев вернулся в топ-15, Риндеркнеш дебютировал в топ-30
6сегодня, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
1сегодня, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото