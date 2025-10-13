Россиянка Тихонова и украинка Страхова взяли титул на парном турнире в США. Они сыграли вместе впервые с 2022-го

Анастасия Тихонова и Валерия Страхова выиграли парный турнир ITF в Эдмонде.

В финале они обыграли Оливию Гадеки и Оливию Линсер – 6:3, 6:7(2), 10-8.

Россиянка и украинка сыграли вместе впервые с апреля 2022-го.

Для Тихоновой это четвертый парный титул в сезоне и 21-й в карьере, для Страховой – первый в 2025-м и 32-й в целом.

Фото: instagram.com/oktfproseries