Станкович хочет работать в клубном футболе, а не со сборной, несмотря на интерес Сербии («Р-Спорт»)

Деян Станкович предпочитает работать в клубе, а не в сборной.

Ранее появилась информация о том, что возглавляющий «Спартак » специалист является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии .

«Р-Спорт» сообщает, что 47-летний специалист не очень заинтересован в работе на уровне национальных команд.

«Он один из кандидатов. Но Станкович хочет работать в клубном футболе, а не со сборными.

Также рассматривают Велько Пауновича , который выиграл чемпионат мира с молодежной сборной в 2015 году, и тренера «Црвены Звезды » Владана Милоевича . Пока ничего непонятно. Будут смотреть, как будут развиваться его дела в «Спартаке», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.