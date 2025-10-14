Станкович хочет работать в клубном футболе, а не со сборной, несмотря на интерес Сербии («Р-Спорт»)
Деян Станкович предпочитает работать в клубе, а не в сборной.
Ранее появилась информация о том, что возглавляющий «Спартак» специалист является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.
«Р-Спорт» сообщает, что 47-летний специалист не очень заинтересован в работе на уровне национальных команд.
«Он один из кандидатов. Но Станкович хочет работать в клубном футболе, а не со сборными.
Также рассматривают Велько Пауновича, который выиграл чемпионат мира с молодежной сборной в 2015 году, и тренера «Црвены Звезды» Владана Милоевича. Пока ничего непонятно. Будут смотреть, как будут развиваться его дела в «Спартаке», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
