Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». У него 2 броска за 25:01 при 8:33 в большинстве
Кирилл Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (4:3 Б).
На счету 28-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 3 играх в текущем сезоне.
Сегодня Кирилл (25:01, 8:33 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
В серии буллитов Капризову не удалось реализовать свою попытку.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
