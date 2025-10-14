  • Спортс
  • Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». У него 2 броска за 25:01 при 8:33 в большинстве
Кирилл Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (4:3 Б). 

На счету 28-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 3 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Кирилл (25:01, 8:33 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

В серии буллитов Капризову не удалось реализовать свою попытку. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
