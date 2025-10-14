  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баэна о травме Ямаля: «Он игрок «Барсы», отсюда шумиха. Они и «Реал» нападают на де ла Фуэнте, но он очень заботится о нас. С кем-то из «Атлетико», «Сельты» или «Байера» было бы иначе»
9

Баэна о травме Ямаля: «Он игрок «Барсы», отсюда шумиха. Они и «Реал» нападают на де ла Фуэнте, но он очень заботится о нас. С кем-то из «Атлетико», «Сельты» или «Байера» было бы иначе»

Алекс Баэна поддержал Луиса де ла Фуэнте в ситуации с травмой Ламина Ямаля.

Ранее вингер «Барселоны» из-за дискомфорта в паху выбыл на 2-3 недели и пропустил матчи сборной Испании. Сообщалось, что в национальной сборной удивлены новостью о травме футболиста.

Утверждалось, игрок ощутил дискомфорт еще в конце матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:2) и сообщил об этом главному тренеру сборной на следующий день. Ответ де ла Фуэнте заключался в том, что если Ямаль сможет сыграть против «Севильи», то сможет принять участие и в матчах сборной. 

– У национальной сборной возник конфликт с клубами из-за травм. С де ла Фуэнте обошлись несправедливо из-за того, что случилось с Ламином Ямалем?

– Да, я не могу дать точного заключения, поскольку не был в тренировочном лагере, но с тех пор, как я здесь, об игроках всегда заботились по максимуму. Между тренером и игроками установилась тесная связь, поэтому мы знаем, как идут дела: если нужно меньше тренироваться, можно отдохнуть и восстановиться.

Никаких проблем никогда не возникало, и, похоже, вокруг него столько шумихи из-за того, что он игрок «Барселоны». С кем-то из «Атлетико», «Сельты» или «Байера» было бы иначе, ведь раньше игрокам приходилось уезжать из-за травм или недомогания. В конечном счете, именно «Барселона» и «Реал Мадрид» нападают на тренера, но он заботится о нас на все сто. Он заботится о нас, как только у нас появляется хоть малейший дискомфорт, а если мы говорим ему, что можем играть, он подталкивает нас вперед, – заявил полузащитник сборной Испании и «Атлетико».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoСборная Испании по футболу
logoЛа Лига
logoтравмы
logoбундеслига Германия
logoАтлетико
logoАлекс Баэна
logoБайер
logoЛуис де ла Фуэнте
logoСельта
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Баэна о «Золотом мяче»: «Люди спорили о Ямале и Дембеле, но я бы отдал его Педри. Он лучший в мире на своей позиции, лидер «Барсы» и сборной Испании»
38вчера, 18:37
Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября
2911 октября, 13:18
Деку о травме Ямаля: «Ламин пытался восстановиться к матчу с «ПСЖ», но все пошло не так гладко. После он испытывал дискомфорт – решили, что он не сыграет в Севилье, отчет отправили в федерацию»
68 октября, 08:27
В «Барсе» сочли включение Ямаля в заявку сборной провокацией со стороны де ла Фуэнте и отрицают, что RFEF запрашивала заключение. Вингер говорил тренеру о дискомфорте (As)
314 октября, 15:23
Главные новости
Сергей Семак: «Частные клубы – правильная история, но нужно понимать, сколько команд могут содержать альтруисты, как Галицкий. Без участия государства сейчас не обойтись, к сожалению»
2119 минут назад
Мостовой о взломе аккаунта в Telegram: «Случилась маленькая попа. Друзьям приходили разные сообщения – просили 10 тысяч евро или криптовалютой заниматься»
1327 минут назад
Левандовски выбыл на месяц из-за травмы бедра. Форвард «Барсы» не сыграет в класико 26 октября (As)
4432 минуты назад
Станкович хочет работать в клубном футболе, а не со сборной, несмотря на интерес Сербии («Р-Спорт»)
741 минуту назад
Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико
2сегодня, 05:25
Семак об ужесточении лимита: «Прежде чем что-то делать, нужно понимать зачем. Если цель увеличить число российских игроков, это одна история. Если хотим сделать лигу сильнее – другая»
2355 минут назад
Экс-судья АПЛ Кут признал вину по делу о непристойном видео с ребенком. Его освободили под залог, следующее слушание – 11 декабря
11сегодня, 10:11
Олег Романцев : «В контрактах зарубежных игроков и тренеров должно быть знание русского языка. Мы себя унижаем тем, что за ними ходят переводчики. Черчесов работал за рубежом, общался»
15сегодня, 10:10
Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»
28сегодня, 10:01
Ищем сильного frontend-разработчика в платформенную команду. Разработаем решения, которые станут основой всех фронтовых сервисов проекта!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Бельгии Гарсия о желтой с Уэльсом: «Их 2-й гол запятнан фолом. Меня дисквалифицировали на матч в Казахстане, это хорошо – избавит меня от долгой поездки»
2 минуты назад
Экс-судье Куту грозит до 10 лет тюрьмы по делу о непристойном видео с ребенком. Приговор вынесут 11 декабря
13 минуты назад
Аленичев о русском языке: «Если иностранцы получают паспорт, должны хотя бы интервью давать на нем. Тот же Промес мог сказать только базовые фразы. Это показывает неуважение к России»
320 минут назад
«Спартак» обыграл «Спартак-2» (3:2) в товарищеском матче. Солари, Барко и Зорин забили
453 минуты назад
Бензема интересен «Фенербахче» на фоне проблем в атаке. Турецкий клуб может расстаться с Дураном (Fotomaç)
3сегодня, 09:59
Мурад Мусаев: «В России очень много самобытных тренеров, у каждого свое видение. Встречаешься с «Зенитом» – не можешь предугадать, как они будут играть»
8сегодня, 09:42
Ван Бастен о де Йонге в матче с Финляндией: «Он играл как почтальон, отдавал мало пасов вперед. Френки должен был быстро перемещать мяч в атаку, но не делал этого»
8сегодня, 09:32
В Индии вратарь забил с центра поля после рикошета от чужой перекладины. Медиа писали, что он был разозлен беспомощностью своих нападающих, поэтому пошел в атаку
7сегодня, 09:23Видео
Аленичев об Ивиче: «Это тренер не для «Спартака». Галицкому не нравилась философия его игры в «Краснодаре»
17сегодня, 09:08
Пикфорд продлит контракт с «Эвертоном» на 4 года. Подписание ожидается до субботнего матча с «Сити» (Sky Sports)
2сегодня, 08:57