Баэна о травме Ямаля: «Он игрок «Барсы», отсюда шумиха. Они и «Реал» нападают на де ла Фуэнте, но он очень заботится о нас. С кем-то из «Атлетико», «Сельты» или «Байера» было бы иначе»

Алекс Баэна поддержал Луиса де ла Фуэнте в ситуации с травмой Ламина Ямаля.

Ранее вингер «Барселоны» из-за дискомфорта в паху выбыл на 2-3 недели и пропустил матчи сборной Испании. Сообщалось, что в национальной сборной удивлены новостью о травме футболиста.

Утверждалось, игрок ощутил дискомфорт еще в конце матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:2) и сообщил об этом главному тренеру сборной на следующий день. Ответ де ла Фуэнте заключался в том, что если Ямаль сможет сыграть против «Севильи», то сможет принять участие и в матчах сборной.

– У национальной сборной возник конфликт с клубами из-за травм. С де ла Фуэнте обошлись несправедливо из-за того, что случилось с Ламином Ямалем?

– Да, я не могу дать точного заключения, поскольку не был в тренировочном лагере, но с тех пор, как я здесь, об игроках всегда заботились по максимуму. Между тренером и игроками установилась тесная связь, поэтому мы знаем, как идут дела: если нужно меньше тренироваться, можно отдохнуть и восстановиться.

Никаких проблем никогда не возникало, и, похоже, вокруг него столько шумихи из-за того, что он игрок «Барселоны». С кем-то из «Атлетико», «Сельты» или «Байера» было бы иначе, ведь раньше игрокам приходилось уезжать из-за травм или недомогания. В конечном счете, именно «Барселона » и «Реал Мадрид » нападают на тренера, но он заботится о нас на все сто. Он заботится о нас, как только у нас появляется хоть малейший дискомфорт, а если мы говорим ему, что можем играть, он подталкивает нас вперед, – заявил полузащитник сборной Испании и «Атлетико».