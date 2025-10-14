Сергей Семак прокомментировал идею об ужесточении лимита на легионеров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«Я на эту историю смотрю просто. Прежде чем что-то делать, нужно понимать зачем. Нужно знать, какая цель.

Если мы преследуем цель количественно увеличить представительство российских игроков, это одна история. Если хотим сделать сильнее чемпионат – другая. Поэтому нужно понять, какие цели и задачи двигают. А потом принимать решение», – сказал главный тренер «Зенита ».

Дегтярев о критике лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз»