СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Автомобилист». Команда Ларионова идет 8-й на Западе

СКА прервал 6-матчевую победную серию «Автомобилиста».

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

СКА прервал серию из 5 поражений подряд. Клуб из Санкт-Петербурга занимает 8-е место в Западной конференции с 15 очками после 14 игрх.

«Автомобилист » набрал 21 очко в 16 играх сезона и занимает 2-е место на Востоке.