СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Автомобилист». Команда Ларионова идет 8-й на Западе
СКА прервал 6-матчевую победную серию «Автомобилиста».
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
СКА прервал серию из 5 поражений подряд. Клуб из Санкт-Петербурга занимает 8-е место в Западной конференции с 15 очками после 14 игрх.
«Автомобилист» набрал 21 очко в 16 играх сезона и занимает 2-е место на Востоке.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости