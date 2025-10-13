У Хайкина указано гражданство Великобритании в системе ФИФА. Россиянин получает норвежский паспорт по ускоренной системе (Sport Baza)
Никита Хайкин получает гражданство Норвегии по ускоренной программе.
Вратарь «Буде-Глимт» указал гражданство Великобритании в системе ФИФА.
По информации Sport Baza, голкипер вскоре собирается изменить гражданство на Норвегию и и начать выступать за национальную сборную.
Футболист уже сдал языковые тесты для получения норвежского паспорта, который ему оформляют по ускоренной системе.
Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Его статистику можно изучить по ссылке.
Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»
