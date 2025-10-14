Глушенков считает Карпина «своим в доску», а не «строгим батей»: «Он со всеми на одной волне. И веселый, и строгий. Все в меру»

Максим Глушенков охарактеризовал Валерия Карпина.

Полузащитник «Зенита » и сборной России ответил на вопрос о том, считает ли он тренера национальной команды «строгим батей» или «своим в доску».

«Второй вариант. Он со всеми на одной волне. Он и веселый, и строгий. Все в меру», – сказал Глушенков .