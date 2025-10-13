«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ – 4:3 с «Локомотивом». Команда Козырева выиграла 4 из 5 последних матчей
«Северсталь» одержала 500-ю победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Локомотив» со счетом 4:3.
Эта победа стала для «Северстали» 4-й в 5 последних матчах. Клуб идет на 6-м месте в таблице Запада с 16 очками после 14 игр.
«Локомотив» потерпел 3-е поражение в 4 последних матчах. Команда тренера Боб Хартли занимает 1-е место на Западе с 20 баллами в 15 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости