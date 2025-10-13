64

Сборная Кабо-Верде впервые вышла на ЧМ

Сборная Кабо-Верде вышла на чемпионат мира.

Команда Бубишты разгромила сборную Эсватини со счетом 3:0 в 10-м туре квалификации ЧМ-2026 и завершила отборочный этап на первом месте в своей группе, набрав 23 очка. 

Сборная Кабо-Верде впервые в истории примет участие в чемпионате мира. 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
