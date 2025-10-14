Аленичев об Ивиче: «Это тренер не для «Спартака». Галицкому не нравилась философия его игры в «Краснодаре»

Дмитрий Аленичев считает, что Владимир Ивич не подходит «Спартаку».

Ранее сообщалось , что руководство красно-белых видит в сербском специалисте основного кандидата на пост главного тренера в случае ухода Деяна Станковича . В данный момент Ивич возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.

«Слухи про Ивича в «Спартаке » вместо Станковича? Я думаю, что это не совсем правильное решение. Именно сейчас. Если это произойдет в зимнюю паузу, то тогда может быть... Но опять-таки, я думаю, сейчас никаких кардинальных изменений не должно быть.

Подходит ли Ивич «Спартаку» стилистически? Учитывая, то, как он работал в «Краснодаре » (улыбается)... Я так понимаю, что Сергею Николаевичу Галицкому не нравилась философия игры Ивича . Если «Спартак» все-таки по этому пути пойдет, если им нравится его философия, может, они и хотят его пригласить, но я считаю, что это тренер не для «Спартака», при всем уважении к нему», – сказал бывший полузащитник и тренер красно-белых.