Аленичев об Ивиче: «Это тренер не для «Спартака». Галицкому не нравилась философия его игры в «Краснодаре»
Ранее сообщалось, что руководство красно-белых видит в сербском специалисте основного кандидата на пост главного тренера в случае ухода Деяна Станковича. В данный момент Ивич возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.
«Слухи про Ивича в «Спартаке» вместо Станковича? Я думаю, что это не совсем правильное решение. Именно сейчас. Если это произойдет в зимнюю паузу, то тогда может быть... Но опять-таки, я думаю, сейчас никаких кардинальных изменений не должно быть.
Подходит ли Ивич «Спартаку» стилистически? Учитывая, то, как он работал в «Краснодаре» (улыбается)... Я так понимаю, что Сергею Николаевичу Галицкому не нравилась философия игры Ивича. Если «Спартак» все-таки по этому пути пойдет, если им нравится его философия, может, они и хотят его пригласить, но я считаю, что это тренер не для «Спартака», при всем уважении к нему», – сказал бывший полузащитник и тренер красно-белых.