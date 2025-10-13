21

Глава WADA сообщил об изъятии 800 миллионов доз нелегальных допинговых веществ в Европе

Глава WADA сообщил об изъятии 800 млн доз допинга на европейском рынке.

«На европейском рынке изъято 800 миллионов доз нелегальных допинговых веществ и стероидов!

Благодаря скоординированному сотрудничеству WADA, таможенных и правоохранительных органов, которые проводили оперативную работу на передовой, а также национальных антидопинговых агентств при оперативной поддержке Европола и Интерпола, власти перехватили 40 тонн нелегальных веществ и закрыли 35 нелегальных лабораторий. 

Это серьезный удар по черному рынку допинга, особенно в сфере фитнеса и спортзалов, где эта проблема растет. Эта борьба требует более тесного сотрудничества и большей приверженности со стороны правительств для защиты общественного здоровья, честности и истинного духа спорта.

Мы не останавливаемся в этой борьбе», – написал Витольд Банька в соцсети X. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: X Витольда Баньки
