Валиева выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в Китае: «Я перевоплощусь в принцессу Лею, символ надежды и любви»

Камила Валиева выступит в Китае в ледовом шоу Татьяны Навки 26 октября.

Об этом российская фигуристка сообщила в своем телеграм-канале.

«Дорогие китайские друзья! Наконец-то пришло время поделиться с вами прекрасной новостью.

Билеты на ледовое шоу «Спящая красавица» уже в продаже! На этот раз я выйду на лед, перевоплощусь в принцессу Лею, символ надежды и любви, и познакомлю китайскую публику с чудесной сказкой!

25 октября я даю три выступления подряд на арене Hua Xi Live Wukesong в Пекине. С нетерпением жду момента встречи с вами», – написала Валиева , продублировав текст на русском и китайском языках.