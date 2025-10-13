Жоан Лапорта считает, что в раю «Барселона» забивает «Реалу».

«Я верю в Бога. Вера помогает мне, но я не практикую религиозные обряды. Мне нравится вера.

Как говорил один епископ, рай – это место, где «Барса» забивает «Реалу » каждые пять минут. Если Бог есть, то он с «Барсой», – сказал президент «Барселоны».