  • «Если Бог есть, то он с «Барсой». Рай – это место, где мы забиваем «Реалу» каждые пять минут». Лапорта о вере
«Если Бог есть, то он с «Барсой». Рай – это место, где мы забиваем «Реалу» каждые пять минут». Лапорта о вере

Жоан Лапорта считает, что в раю «Барселона» забивает «Реалу».

«Я верю в Бога. Вера помогает мне, но я не практикую религиозные обряды. Мне нравится вера.

Как говорил один епископ, рай – это место, где «Барса» забивает «Реалу» каждые пять минут. Если Бог есть, то он с «Барсой», – сказал президент «Барселоны».

