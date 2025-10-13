«Если Бог есть, то он с «Барсой». Рай – это место, где мы забиваем «Реалу» каждые пять минут». Лапорта о вере
Жоан Лапорта считает, что в раю «Барселона» забивает «Реалу».
«Я верю в Бога. Вера помогает мне, но я не практикую религиозные обряды. Мне нравится вера.
Как говорил один епископ, рай – это место, где «Барса» забивает «Реалу» каждые пять минут. Если Бог есть, то он с «Барсой», – сказал президент «Барселоны».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости