Александр Мостовой: «Не вижу разницы между мной и Станковичем. Я бы тренировал не хуже. «Спартак» обязан быть в тройке: в футболе все придумали, не надо изобретать велосипед»
Александр Мостовой считает, что мог бы тренировать не хуже Деяна Станковича.
В этом сезоне «Спартак» идет шестым в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.
«Между мной и Деяном Станковичем разницы не вижу. Деян много лет тренирует, а я – нет. В этом мы только отличаемся!
Но, конечно, я бы тренировал не хуже, чем он. Когда кого-то убирают из команды, у меня спрашивают: «Александр, возглавите их?» Я отвечаю: «Зачем? Чтобы меня через два месяца также убрали и грязь на меня вылили?»
У Станковича в «Спартаке» все нормально – сейчас три-четыре игры выиграют, там календарь несложный. Все стабильно у них будет, в тройке обязаны быть. В футболе все придумали много лет назад, не надо изобретать велосипед», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
