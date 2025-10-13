Французского велосипедиста Сехили обвинили в незаконном пересечении границы РФ

Французскому велосипедисту Софиану Сехили вручили обвинительный акт по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Об этом сообщила его адвокат Алла Кушнир. Дело передается в суд.

В сентябре француз был задержан в Приморье. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд, проехав всю Евразию на велосипеде, и отправился в путь из Лиссабона. Согласно плану, он собирался преодолеть более 16 тысяч километров за два месяца и проехать через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай (с финишем во Владивостоке).

Уссурийский районный суд арестовал велосипедиста – защита обжаловала это решение, но безуспешно. На данный момент содержание Сехили под стражей продлено до 3 ноября.

В изоляторе Уссурийска француза посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, Сехили беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают. Также у Сехили побывала почетный консул Франции.