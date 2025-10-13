Лев Лещенко споет перед матчем России и Боливии. Выступление будет посвящено 99-летнему Симоняну
Лев Лещенко выступит на матче Россия – Боливия.
Народный артист России исполнит песню «Я люблю тебя, жизнь» на поле стадиона «Динамо» перед началом BetBoom товарищеского матча сборной. Выступление будет посвящено Никите Симоняну, которому 12 октября исполнилось 99 лет.
Россия сыграет с Боливией 14 октября, начало – в 20:00 по московскому времени.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: пресс-служба РФС
