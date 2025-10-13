Фото
Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323

Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323.

Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

Двалишвили (21-4) в последний раз дрался в начале октября, когда победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей. На его счету три защиты пояса в легчайшем весе.

Ян (19-5) в июле выиграл судейским решением у Маркуса Макги. Он идет на серии из трех побед.

Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.

Ян готов к реваншу с Двалишвили в декабре: «В первом бою я был готов на 50%, так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий поединок»

Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
