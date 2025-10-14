Олег Романцев : «В контрактах зарубежных игроков и тренеров должно быть знание русского языка. Мы себя унижаем тем, что за ними ходят переводчики. Черчесов работал за рубежом, общался»

Олег Романцев считает необходимым знание русского языка иностранцами в РПЛ.

«Что сложного, если каким-то образом обратиться к кому-нибудь, чтобы в контрактах зарубежных футболистов и тренеров было знание русского языка.

Мы же сами себя унижаем [тем], что за иностранцами ходят переводчики. Знаем ли мы, что он переводит, я не могу представить, как общаться с футболистами через переводчиков. Так ли они доносят, что хочет тренер? Я не уверен.

Станислав Саламович Черчесов работал за рубежом, общался», – сказал бывший главный тренер «Спартака » и сборной России на общероссийской тренерской конференции.