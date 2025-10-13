Израиль обжаловал в CAS недопуск гимнастов на чемпионат мира в Индонезию

Спортивный арбитражный суд (CAS ) зарегистрировал апелляции о недопуске израильских гимнастов на чемпионат мира, который пройдет в Джакарте 19-25 октября.

Ранее власти Индонезии отказали спортсменам Израиля, в том числе олимпийскому чемпиону Артему Долгопяту, в выдаче виз для участия в соревнованиях.

«CAS подтверждает, что Израильская федерация гимнастики подала две апелляции в Спортивный арбитражный суд относительно состава делегации на чемпионате мира в Джакарте.

Первая апелляция, поданная против Международной федерации гимнастики (FIG), касается заявления FIG от 10 октября 2025 года.

Вторая апелляция, поддержанная шестью израильскими гимнастами, против FIG и Индонезийской федерации гимнастики требует от CAS обязать федерацию принять необходимые меры, гарантирующие участие Израиля в чемпионате, либо перенести или отменить чемпионат», – заявили в CAS.

В CAS отметили, что в апелляциях также содержится просьба о принятии временных мер по тем же вопросам. Суд вынесет решение в период с 13 по 14 октября.

