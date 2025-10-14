Юров дебютировал в НХЛ. У форварда «Миннесоты» 75% на точке, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 10:02 в матче с «Лос-Анджелесом»

Данила Юров дебютировал в НХЛ.

Форвард «Миннесоты» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (4:3 Б).

21-летний россиянин провел на льду 10 минут 2 секунды (все – в равных составах) и завершил встречу с полезностью «минус 1».

В его активе 1 бросок в створ и 1 силовой прием, а также 75% выигранных вбрасываний (6 из 8). Статистика потерь и перехватов – 1:1.