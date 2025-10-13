Бидон отказал «Зениту». 20-летним бразильцем интересуются «Ман Сити», «МЮ» и «Наполи», ПСВ дает за него 9 млн евро
«Зенит» интересовался Бреном Бидоном.
20-летним полузащитником «Коринтианс» интересовались «Зенит» и клубы из Саудовской Аравии, однако футболист отклонил эти предложения.
Известно, что Брено Бидон также интересен европейским командам – в частности, ПСВ уже предложил за него 9 миллионов евро.
Кроме того, заинтересованность проявляют такие клубы, как «Наполи», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».
В этом сезоне Бидон провел 24 матча в чемпионате Бразилии, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: UOL
