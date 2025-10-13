Бидон отказал «Зениту». 20-летним бразильцем интересуются «Ман Сити», «МЮ» и «Наполи», ПСВ дает за него 9 млн евро

«Зенит» интересовался Бреном Бидоном.

20-летним полузащитником «Коринтианс » интересовались «Зенит » и клубы из Саудовской Аравии, однако футболист отклонил эти предложения.

Известно, что Брено Бидон также интересен европейским командам – в частности, ПСВ уже предложил за него 9 миллионов евро.

Кроме того, заинтересованность проявляют такие клубы, как «Наполи », «Манчестер Сити », «Манчестер Юнайтед » и «Вулверхэмптон».

В этом сезоне Бидон провел 24 матча в чемпионате Бразилии, забив один гол и сделав одну результативную передачу.