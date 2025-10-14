  • Спортс
  • Генсек РФС Митрофанов: «Хочу подчеркнуть успехи российской тренерской школы. С 2018 года чемпионами становятся исключительно россияне, а рекорд принадлежит Семаку, Романцеву и Газзаеву»
Генсек РФС Митрофанов: «Хочу подчеркнуть успехи российской тренерской школы. С 2018 года чемпионами становятся исключительно россияне, а рекорд принадлежит Семаку, Романцеву и Газзаеву»

Максим Митрофанов отметил успехи российских футбольных тренеров.

«Работа тренера – важнейшая работа в мировом футболе. Тренер в юношеском футболе – тот, кто прививает спортсменам азы в нашем виде спорта. Тренер в профессиональном футболе является определенным ориентиром для футболистов в плане профессиональных качеств, которые надо развить. Качества профессиональные можно развить только с работой тренера. Без тренера такая игра, как футбол, была бы невозможна.

Хотел бы подчеркнуть успехи российской тренерской школы. Наши главные соревнования, РПЛ и Первая лига, в основном заполнены отечественными тренерами. С 2018 года чемпионами становятся исключительно российские специалисты. А рекорд по чемпионствам тоже принадлежит именно российским тренерам – Семаку, Романцеву и Газзаеву», – заявил генеральный секретарь РФС на общероссийской тренерской конференции.

