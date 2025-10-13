Глава израильской федерации о призывах к отстранению: «Эти страны забывают, на кого напали 7 октября, кого держали в заложниках 2 года. Лицемерие»

В Израиле отреагировали на призывы отстранить футбольные команды.

14 октября сборная Израиля встретится с командой Италии в квалификации ЧМ-2026.

– Многие страны призывали исключить Израиль из спортивных соревнований за его действия в Газе. Какова ваша позиция?

– Есть большое лицемерие со стороны тех, кто призывает к нашему отстранению: они забывают, кто подвергся нападению 7 октября, кого держали в заложниках в течение двух лет, и кто в свою очередь до сих пор отвергал все предложения остановить войну.

Никто даже не попытался объяснить, каким образом отстранение Израиля могло бы внести позитивный вклад в урегулирование ситуации. В любом случае, учитывая недавние события, этой теоретической угрозы больше не существует.

– Как сборная справляется с напряжением?

– Мы пытаемся отделить футбол от окружающей нас реальности, но у нас не всегда получается, потому что это практически невозможно. Иногда это заставляет нас чувствовать себя сильнее, иногда слабее. Представьте, что вы готовитесь к матчу вдали от дома, в то время как поступают сообщения о тревогах или нападениях в Израиле. Сложность реальности, в которой мы работаем, трудно объяснить тому, кто никогда с этим не сталкивался.

– Атмосфера в Удине может быть напряженной.

– В прошлом году все прошло отлично. Небольшая часть зрителей освистала наш гимн, но они были заглушены аплодисментами большинства – это было волнующее зрелище. Если все еще будет меньшинство, которое выступает против нас, мы все равно сможем играть, – сказал президент Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес.

Сегодня в Египте проходит саммит по официальному заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа.