Бензема интересен «Фенербахче» на фоне проблем в атаке. Турецкий клуб может расстаться с Дураном (Fotomaç)

«Фенербахче» хочет подписать Карима Бензема для усиления атаки.

По данным Fotomaç, Доменико Тедеско сообщил президенту клуба Садеттину Сарану, что команде нужен нападающий, который будет завершать атаки. Такая необходимость обусловлена нынешней формой Юссефа Эн-Несири, травмой Джона Дурана и исключением Дженка Тосуна из состава.

После обсуждения возможных альтернатив, главным претендентом на подписание стал Карим Бензема. Контракт нападающего с «Аль-Иттихадом» истекает в конце сезона, поэтому турки планируют связаться с его агентами для прояснения ситуации. Если положительный ответ будет получен, работа над трансфером продолжится. Если это случится, клуб может расстаться с Дюраном. В противном случае будут проведены переговоры с остальными именами из списка.

Ранее сообщалось, что 37-летний француз хочет провести последний этап своей карьеры в Европе. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Fotomaç
