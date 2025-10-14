Мостовой о взломе аккаунта в Telegram: «Случилась маленькая попа. Друзьям приходили разные сообщения – просили 10 тысяч евро или криптовалютой заниматься»

Александр Мостовой рассказал, как хакеры вымогали деньги от его имени.

На прошлой неделе личный аккаунт экс-полузащитника сборной России в Telegram взломали.

«У меня второй раз это уже произошло. В первый я вовремя успел нажать на какие-то кнопки, чтобы меня до конца не взломали. А сейчас был не в Москве, не обратил внимания. Был на каком-то мероприятии. День-два... А там, оказывается, нужно было все быстро сделать, как в первый раз. Но я не мог...

На следующий день ехал в Москву, начали звонить друзья, что от моего имени приходят разные чертовские сообщения: «Переведи это, помоги там». Просили деньги, криптовалюту какую-то. Один просит 10 тысяч евро срочно, другой – криптовалютой заниматься. Хорошо, что друзья не поддались.

Я за всю жизнь ни у кого, тьфу-тьфу-тьфу, в долг не просил. Хотя всем всю жизнь давал в долг и даю. По приезде в Москву мне сразу сказали, что взломали, теперь, можно сказать, случилась маленькая попа. Попробовали восстановить, в конечном итоге успешно. Канал это не затронуло, потому что его веду с другого аккаунта», – сказал Мостовой .