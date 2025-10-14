  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Бастен о де Йонге в матче с Финляндией: «Он играл как почтальон, отдавал мало пасов вперед. Френки должен был быстро перемещать мяч в атаку, но не делал этого»
8

Ван Бастен о де Йонге в матче с Финляндией: «Он играл как почтальон, отдавал мало пасов вперед. Френки должен был быстро перемещать мяч в атаку, но не делал этого»

Марко ван Бастен недоволен игрой Френки де Йонга в последнем матче сборной.

В воскресенье команда Нидерландов разгромила Финляндию со счетом 4:0 в квалификации ЧМ-2026. 

«Ну, я думаю, что Френки де Йонг отдавал мало пасов вперед. Он играл как почтальон. Ожидалось, что он ускорит игру. На самом деле, он меня немного разочаровал, потому что его роль должна была заключаться в быстром перемещении мяча от обороны к атаке. Меня поразило, что он этого совсем не делал [в этом матче].

Френки действительно не хватало этого. На самом деле, это досадно, потому что он хороший игрок, который обладает хорошим видением поля, чтобы отдавать пасы вперед», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: De Telegraaf
