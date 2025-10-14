В Индии вратарь забил с центра поля после рикошета от чужой перекладины. Медиа писали, что он был разозлен беспомощностью своих нападающих, поэтому пошел в атаку

В Индии вратарь забил с центра поля, перед этим попав в перекладину.

Голкипер отличился в матче лиги Западной Бенгалии. Футболист прибежал в центр поля и дважды пробил: сначала попал в перекладину, потом забил ударом с лета. По мнению индийских медиа, он сделал это, потому что был слишком разозлен беспомощностью своих нападающих, поэтому сам решил пойти в атаку.