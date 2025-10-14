Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и стал 2-й звездой. У него 5 бросков в створ и 3 промаха за 24:24

Кирилл Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (2:3). Его признали второй звездой встречи.

У 25-летнего россиянина 4 (4+0) очка в 3 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

Сегодня Марченко (24:24, 6:13 – в большинстве) 5 раз бросил в створ и 3 раза промахнулся. У него 1 блок и 1 силовой прием, статистика потерь и перехватов – 2:1.