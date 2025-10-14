  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» обыграл «Спартак-2» (3:2) в товарищеском матче. Солари, Барко и Зорин забили
4

«Спартак» обыграл «Спартак-2» (3:2) в товарищеском матче. Солари, Барко и Зорин забили

«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче.

Игра прошла сегодня в закрытом режиме.

Первая команда красно-белых одержала победу со счетом 3:2. Голами отметились Пабло Солари, Эсекиэль Барко и Даниил Зорин

В основном составе сыграли: Илья Помазун, Срджан Бабич, Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Эсекиэль Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос Коста, Пабло Солари и Антон Заболотный.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
logoПабло Солари
logoКристофер Ву
logoЖедсон Фернандеш
logoСпартак-2
logoАнтон Заболотный
logoДаниил Зорин
logoИгорь Дмитриев
logoДаниил Денисов
logoИлья Помазун
logoВторая лига Б
logoСрджан Бабич
logoЭсекиэль Барко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «МЛ Витебск» (5:0) – лидера чемпионата Беларуси, Солари сделал дубль
1838 сентября, 18:23
Главные новости
Сергей Семак: «Частные клубы – правильная история, но нужно понимать, сколько команд могут содержать альтруисты, как Галицкий. Без участия государства сейчас не обойтись, к сожалению»
2120 минут назад
Мостовой о взломе аккаунта в Telegram: «Случилась маленькая попа. Друзьям приходили разные сообщения – просили 10 тысяч евро или криптовалютой заниматься»
1328 минут назад
Левандовски выбыл на месяц из-за травмы бедра. Форвард «Барсы» не сыграет в класико 26 октября (As)
4433 минуты назад
Станкович хочет работать в клубном футболе, а не со сборной, несмотря на интерес Сербии («Р-Спорт»)
742 минуты назад
Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико
2сегодня, 05:25
Семак об ужесточении лимита: «Прежде чем что-то делать, нужно понимать зачем. Если цель увеличить число российских игроков, это одна история. Если хотим сделать лигу сильнее – другая»
2356 минут назад
Экс-судья АПЛ Кут признал вину по делу о непристойном видео с ребенком. Его освободили под залог, следующее слушание – 11 декабря
11сегодня, 10:11
Олег Романцев : «В контрактах зарубежных игроков и тренеров должно быть знание русского языка. Мы себя унижаем тем, что за ними ходят переводчики. Черчесов работал за рубежом, общался»
15сегодня, 10:10
Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»
28сегодня, 10:01
Ищем сильного frontend-разработчика в платформенную команду. Разработаем решения, которые станут основой всех фронтовых сервисов проекта!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Бельгии Гарсия о желтой с Уэльсом: «Их 2-й гол запятнан фолом. Меня дисквалифицировали на матч в Казахстане, это хорошо – избавит меня от долгой поездки»
3 минуты назад
Экс-судье Куту грозит до 10 лет тюрьмы по делу о непристойном видео с ребенком. Приговор вынесут 11 декабря
14 минуты назад
Аленичев о русском языке: «Если иностранцы получают паспорт, должны хотя бы интервью давать на нем. Тот же Промес мог сказать только базовые фразы. Это показывает неуважение к России»
321 минуту назад
Бензема интересен «Фенербахче» на фоне проблем в атаке. Турецкий клуб может расстаться с Дураном (Fotomaç)
3сегодня, 09:59
Мурад Мусаев: «В России очень много самобытных тренеров, у каждого свое видение. Встречаешься с «Зенитом» – не можешь предугадать, как они будут играть»
8сегодня, 09:42
Ван Бастен о де Йонге в матче с Финляндией: «Он играл как почтальон, отдавал мало пасов вперед. Френки должен был быстро перемещать мяч в атаку, но не делал этого»
8сегодня, 09:32
Баэна о травме Ямаля: «Он игрок «Барсы», отсюда шумиха. Они и «Реал» нападают на де ла Фуэнте, но он очень заботится о нас. С кем-то из «Атлетико», «Сельты» или «Байера» было бы иначе»
9сегодня, 09:26
В Индии вратарь забил с центра поля после рикошета от чужой перекладины. Медиа писали, что он был разозлен беспомощностью своих нападающих, поэтому пошел в атаку
7сегодня, 09:23Видео
Аленичев об Ивиче: «Это тренер не для «Спартака». Галицкому не нравилась философия его игры в «Краснодаре»
17сегодня, 09:08
Пикфорд продлит контракт с «Эвертоном» на 4 года. Подписание ожидается до субботнего матча с «Сити» (Sky Sports)
2сегодня, 08:57