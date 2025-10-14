«Спартак» обыграл «Спартак-2» (3:2) в товарищеском матче. Солари, Барко и Зорин забили
«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче.
Игра прошла сегодня в закрытом режиме.
Первая команда красно-белых одержала победу со счетом 3:2. Голами отметились Пабло Солари, Эсекиэль Барко и Даниил Зорин.
В основном составе сыграли: Илья Помазун, Срджан Бабич, Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Эсекиэль Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос Коста, Пабло Солари и Антон Заболотный.
