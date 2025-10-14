  • Спортс
Мурад Мусаев: «В России очень много самобытных тренеров, у каждого свое видение. Встречаешься с «Зенитом» – не можешь предугадать, как они будут играть»

Мурад Мусаев высказался о российской тренерской школе.

В Москве проходит общероссийская тренерская конференция.

«Когда меня назначили главным тренером, одним из первых мне позвонил Гаджи Муслимович Гаджиев. Он рассказал, как видит выстраивание процесса подготовки. Также я встретил большую поддержку со стороны Юрия Павловича Семина и Бориса Петровича Игнатьева. Это оказало большое влияние.

Если говорить о российской тренерской школе, то сегодня здесь присутствуют те, у кого мы учились. Каждый всегда в больших командах здесь работал по‑своему. И сейчас следующее поколение… Есть много ребят, у которых есть много чему научиться. Хотя мы и работали много с Сергеем Богдановичем [Семаком], я приезжал к нему, когда был без работы. Мог посмотреть на тренировки.

В России очень много самобытных тренеров. Играешь с «Зенитом» – не можешь предугадать, как они будут играть. У всех тренеров есть свое видение. Видно, что тренеры, которые сейчас работают, знают важные материалы. И важно, что нет одного шаблона, все тренеры разные и все погружены», – сказал главный тренер «Краснодара». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
