Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»
Сергей Семак выразил недовольство ситуацией в российском судействе.
«Многие согласятся – судейство возглавляет один человек, и экспертную комиссию возглавляет он же. Судьи должны быть более лояльны по отношению к эмоциям тренеров. Меня удалили за «выход на поле в конфронтационной манере». Многие решения судей абсолютно непонятны.
В хоккее через час выступили и извинились по матчу СКА. Я от нашего судейского комитета такого ни разу не слышал. Хотелось бы, чтобы в ЭСК были и представители игроков, тренеров», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
