Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»

Сергей Семак выразил недовольство ситуацией в российском судействе.

«Многие согласятся – судейство возглавляет один человек, и экспертную комиссию возглавляет он же. Судьи должны быть более лояльны по отношению к эмоциям тренеров. Меня удалили за «выход на поле в конфронтационной манере». Многие решения судей абсолютно непонятны.

В хоккее через час выступили и извинились по матчу СКА . Я от нашего судейского комитета такого ни разу не слышал. Хотелось бы, чтобы в ЭСК были и представители игроков, тренеров», – сказал главный тренер «Зенита ».